Россиянам на экскурсиях теперь важно наличие аудиогидов и возможность взять питомца

Среди россиян растет спрос на экскурсионный отдых внутри страны. О том, какие тенденции актуальны в таком формате путешествий в 2026 году, «Газете.Ru» рассказала генеральный директор туроператора «Парадиз-Тур» Мария Черепанова.

«Массовые экскурсии и классические маршруты постепенно сдают позиции. С одной стороны, их теснят индивидуальные туры для небольших групп (5-6 человек). Семьи или компании друзей предпочитают подстраивать путешествие под собственный ритм, интересы и стиль жизни. В частности, в последнее время индивидуальные туры россияне часто бронируют для родителей серебряного возраста, которые интеллектуально проводят время, совмещая экскурсии, культурный досуг, развлекательные мероприятия. Несмотря на то что индивидуальные программы для малых групп не всегда экономичны, спрос на них сохраняется», — поделилась эксперт.

С другой стороны, все больше туристов предпочитают групповым экскурсиям self-guided tours с аудиогидами и мобильными приложениями. Такой формат позволяет пройти в собственном темпе, сэкономить время, и, что актуально для молодежи, не вступать в лишнее социальное взаимодействие. Популярность self-guided tours можно связать с особенностями потребления информации: можно быстро получить необходимые сведения и самостоятельно углубиться в тему.

По словам эксперт, сейчас туристы стремятся не увидеть и узнать, а получить уникальные впечатления. Туриндустрия подстраивается под этот тренд, в том числе известные музеи и дворцы предлагают новые форматы.

«Например, экскурсия по Константиновскому дворцу может сочетаться с дегустацией вин, которые когда-то хранились в его подвалах, а вместо классического маршрута по Эрмитажу можно выбрать тематический — через истории членов царской семьи, которые когда-то жили в Зимнем дворце, истории восстановления зданий, истории отдельных коллекций и т.д. Музеи и другие объекты культурно-исторического наследия перестают быть только строгими хранителями истории и внедряют новые формы взаимодействия с посетителями. Яркий пример — конкурс «Эрмитажный блогер», который по сути легализовал возможность фотографировать, снимать и выкладывать контент из музея. Эрмитаж задает определенные рамки и темы, а путешественники транслируют свой уникальный опыт посещения и восприятия действительности», — рассказала она.

Концепция pet-friendly из имиджевой изюминки превращается в базу.

«Люди хотят путешествовать с питомцами, и участники туриндустрии не могут не учитывать этот тренд. Туроператоры создают специальные маршруты с посещением мест, где можно находиться с животными. В Санкт-Петербурге, например, есть pet-friendly экскурсии по рекам и каналам, практически во всех крупных отелях (по крайней мере уровня 5 звезд, к ним постепенно подтягиваются остальные) предусмотрена возможность остановиться с питомцем, карта pet-friendly мест Петербурга постоянно пополняется новыми заведениями», — заявила эксперт.

Растут и требования к компетенциям экскурсовода. При развитии приложений и гаджетов, в том числе с технологиями дополненной и виртуальной реальности, которые частично заменяют работу гида, именно роль личности и профессионализма экскурсовода выходит на первый план.

«Не ошибусь, если скажу, что не менее 80% успеха экскурсионного тура определяет личность гида, от которого сегодня требуется быть и психологом, и актером, и кризис-менеджером. На мой взгляд, экскурсовод как художник, писатель, музыкант — профессия творческая. Никакая машина никогда его не заменит», — считает Черепанова.

Многие россияне занимаются организацией путешествия самостоятельно и подбирают экскурсии из большого количества готовых предложений в ценовом диапазоне в среднем от 800 до 2500 рублей с человека за экскурсию.

«Предложений на рынке очень много, их качество и глубина проработки сильно отличаются. Чтобы избежать разочарования, следует, как минимум, внимательно изучить отзывы», — посоветовала она.

Индивидуальные туры и экскурсии организовываются для небольших групп и учитывают расписание и интересы конкретных участников. В этом формате можно стать активным участником и прочувствовать. Стоимость индивидуальных экскурсионных туров составляет от нескольких десятков тысяч до 1,5 -2 млн рублей, все зависит от фантазии и запросов заказчика.

«Разработка штучного экскурсионного продукта может занимать 3-6 месяцев и требует вовлечения большой команды: историка-архивиста, искусствоведа, координатора по музеям, логиста, гида-исследователя, водителя с премиум-авто и менеджера проекта. Спрос на индивидуальные туры в России последние годы стабильно высокий и продолжает расти», — резюмировала она.

