Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

Коллективу центра «Наследие» вручили благодарность правительства РФ

Дмитрий Чернышенко вручил коллективу центра «Наследие» благодарность за проекты
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НАСЛЕДИЕ»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил коллективу центра «Наследие» благодарность за активную деятельность и системную реализацию общественно-патриотических проектов, сообщается на сайте центра.

Центр «Наследие» высоко оценили за многолетнюю работу, направленную на сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских ценностей.

«Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго», — добавляется в тексте благодарности.

Также коллектив центра «Наследие» поблагодарил Чернышенко за поддержку программ и внимание к вопросам сохранения исторического наследия.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!