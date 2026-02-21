Коллективу центра «Наследие» вручили благодарность правительства РФ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил коллективу центра «Наследие» благодарность за активную деятельность и системную реализацию общественно-патриотических проектов, сообщается на сайте центра.

Центр «Наследие» высоко оценили за многолетнюю работу, направленную на сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских ценностей.

«Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго», — добавляется в тексте благодарности.

Также коллектив центра «Наследие» поблагодарил Чернышенко за поддержку программ и внимание к вопросам сохранения исторического наследия.