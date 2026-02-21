В Сочи приезжий украл 800 тысяч рублей у спящего друга

В Сочи мужчина обокрал спящего друга и был пойман в аэропорту

В Сочи 21-летний приезжий из Бурятии украл у спящего коллеги около 800 тысяч рублей, подсмотрев пароль от банковского приложения во время совместного застолья. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Красная Поляна. Двое коллег распивали алкоголь, когда спиртное закончилось, они вместе отправились в магазин. Пока приятель расплачивался картой, его друг заглянул ему через плечо, увидел крупную сумму на счету и запомнил пароль от приложения.

Вернувшись, они продолжили застолье, владелец карты уснул, а его товарищ взял телефон и перевел себе 800 тысяч рублей. Часть суммы, около 50 тысяч рублей, он потратил на погашение микрозайма и покупки. Утром потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Подозреваемого задержали по дороге в аэропорт, откуда он планировал улететь в Бурятию. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее россиянин сдал своего брата в рехаб, чтобы обокрасть его.