Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

В Сочи приезжий украл 800 тысяч рублей у спящего друга

В Сочи мужчина обокрал спящего друга и был пойман в аэропорту
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи 21-летний приезжий из Бурятии украл у спящего коллеги около 800 тысяч рублей, подсмотрев пароль от банковского приложения во время совместного застолья. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Красная Поляна. Двое коллег распивали алкоголь, когда спиртное закончилось, они вместе отправились в магазин. Пока приятель расплачивался картой, его друг заглянул ему через плечо, увидел крупную сумму на счету и запомнил пароль от приложения.

Вернувшись, они продолжили застолье, владелец карты уснул, а его товарищ взял телефон и перевел себе 800 тысяч рублей. Часть суммы, около 50 тысяч рублей, он потратил на погашение микрозайма и покупки. Утром потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Подозреваемого задержали по дороге в аэропорт, откуда он планировал улететь в Бурятию. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее россиянин сдал своего брата в рехаб, чтобы обокрасть его.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!