Мужчина поторопил слона со спариванием и стал его жертвой

В Таиланде мужчина стал жертвой слона, поторопив его со спариванием
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде мужчина поторопил 19-летнего слона во время спаривания и стал его жертвой. Об этом сообщает Thai Examiner.

Инцидент произошел 16 февраля в провинции Бурирам. Слона по кличке Пхет Утхай привели на случку со слонихой на открытом поле в деревне. Владелец, 35-летний Сомпорн Суттисо, подгонял животное, желая, чтобы процедура прошла быстрее. После этого слон пришел в ярость, сбил хозяина с ног и стал топтать его. В результате мужчина получил разрыв легкого и другие серьезные травмы, его госпитализировали.

После нападения слон начал крушить все вокруг. Он пробил бивнями белый внедорожник, а затем протаранил зеленый пикап, серьезно повредив оба автомобиля, и сбил пять дорожных знаков. Разъяренное животное также преследовало жителей деревни, которые в панике разбегались.

Усмирить слона удалось не сразу — операция с применением транквилизаторов длилась более двух часов. Специалисты опасались навредить животному чрезмерной седацией и действовали осторожно. В итоге слона обездвижили и взяли под контроль.

Ранее россиянка попала в больницу после попытки сделать селфи на фоне дикого слона на Шри-Ланке.
 
