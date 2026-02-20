Размер шрифта
Пассажирка московского трамвая устроила дебош и отпинала двух девушек за отказ подвинуться

В Москве пассажирка трамвая отпинала двух девушек за отказ подвинуться
Shutterstock/Happy_Nati

В Москве женщина напала на 16-летних студенток в трамвае из-за того, что те не подвинулись в толпе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в трамвае №6, когда две несовершеннолетние девушки возвращались из университета имени Менделеева. На остановке «Сходненская» в вагон зашли женщина с дочерью-подростком. Мать школьницы потребовала, чтобы студентки подвинулись в конец салона, но из-за давки они не смогли этого сделать.

После этого женщина начала хватать девушек за руки и волосы, а также пинать ногами и обвинять в том, что они ее якобы толкнули. По словам одной из пострадавших, агрессорша вырвала у нее клок волос, и теперь у нее на голове есть залысина. Она рассказала о случившемся родителям, семья планирует обратиться в правоохранительные органы.

Ранее челябинские подростки избили пассажира в автобусе.
 
