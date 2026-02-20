Размер шрифта
Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин старше 30 лет

Жительницы Москвы не ценят в мужчинах собственничество и скуку
goodluz/Shutterstock/FOTODOM

Жительницы Москвы рассказали газете «Взгляд», какие качества в мужчинах старше 30 лет они считают недопустимыми и воспринимают как тревожные сигналы.

Одним из «красных флагов» опрошенные назвали инфантильность и безответственность. Если мужчина ведет себя как ребенок и не отвечает за свои поступки, это вызывает у респонденток серьезные сомнения в зрелости. Также настораживает, когда мужчина убежден, что все женщины меркантильны, делятся москвички.

«Если после 30 лет мужчина не съехал от родителей, хотя имеет такую возможность, это не очень хорошо. Это значит, что он не прошел сепарацию», — отметила одна из участниц опроса.

Некоторых раздражает низкий заработок, привычка ругаться матом и нелюбовь к животным. Как пояснила еще одна собеседница издания, равнодушие к братьям нашим меньшим может указывать на нежелание заботиться о ком-либо в принципе.

В пресс-службе Аналитического центра НАФИ сообщили, что больше половины опрошенных мужчин ставят семью на первое место. Финансовое благополучие оказалось лишь на второй позиции — его главным приоритетом назвали 52% респондентов. Карьера, ради которой еще недавно было принято задерживаться на работе и жертвовать личным временем, сегодня занимает только третье место.

Ранее врач объяснила, почему мужчины стареют медленнее женщин.
 
