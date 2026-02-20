Шестикратный мировой рекордсмен и чемпион мира казак Тимофей Поталов установит к 9 мая новый рекорд, который посвятит 81-й годовщине Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба Всевеликого войска Донского.

Уточняется, что 28-летний заместитель атамана ШГКО «Александровск-Грушевское» города Шахты по физической культуре и спорту хорунжий Поталов планирует отбуксировать ко Дню Победы морское судно весом более 8000 тонн.

Ранее казак-спортсмен уже несколько раз вписывал свое имя в страницы истории. В числе его достижений — смещение 20-тонного трактора на четыре метра за 55 секунд. Таким образом Поталов побил мировой рекорд, державшийся 8 лет.

Кроме того, в декабре 2021 года Поталов сдвинул четыре КАМАЗа общим весом 42 тонны. В 2022 году — сдвинул с места и протянул электричку весом 402 тонны более чем на девять метров.

Сейчас Поталов готовится к Кубку мира в Ростове-на-Дону и мировому чемпионату в Москве по силовому экстриму.