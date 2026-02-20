В Сбере рассказали о запуске общебанковской программы для борьбы с мошенниками

Сбер запустил амбициозную общебанковскую программу «Ноль мошенничества», в рамках которой реализовано уже более 100 инициатив, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы пересобрали наше мобильное приложение «СберБанк Онлайн» с точки зрения кибербезопасности. В нем сейчас встроена система защиты, которая бесшовно и незаметно от клиента его защищает. Также в приложении мы усилили сервисы, которые дополнительно доступны пользователям для подключения», — рассказал Велигодский.

Он добавил, что сейчас складывается сложная ситуация с выдачей наличных в кассах офисов, так как тяжело выявить признаки, что клиент находится под воздействием мошенников.

«Поэтому мы также пересобрали у себя процесс подтверждения операций в офисах. Обновленный механизм позволил нам этими рисками управлять», — сказал он.

Велигодский также рассказал о программе по миграции на собственную платформу антифрод.

«Антифрод-платформа Сбера полностью собственная технология, фактически наше ноу-хау, которое позволяет контролировать операции практически на всех ее этапах. У нас обрабатывается сегодня около 400-600 млн транзакций в секунду, это финансовые и нефинансовые операции. Мы для защиты от мошенничества контролируем операцию на любом ее этапе», — рассказал он.

По его словам, еще одним сильным элементом является собственный антифрод-хаб, через который Сбер интегрируется с партнерами.

Велигодский добавил, что в России стоит усилить выдачу денег в офисах банков и бороться с мошенническими звонками.

«Звонки злоумышленников сегодня заходят через симбоксы, с помощью SIM-карт. К сожалению, у нас система не позволяет их оперативно выявлять и блокировать. В этом направлении, мне кажется, необходимо усилить работу. На текущий момент также нет полноценного системного анализа причин появления SIM-карт у мошенников, как они на этом рынке появляются. Мы знаем, что есть большая проблема с выдачей SIM-карт на умерших граждан, что есть проблема с использованием дропов для получения SIM-карт», — заключил он.