В России призвали создать кодекс этики для освещающих киберспортивные события стримеров

Представители российской общественности выступили с призывом оградить молодежь от влияния американской стриминговой платформы Twitch и указали на необходимость регулирования распространяемого на площадке контента. Об этом сообщило Life.ru.

Поводом для дискуссии стали качество контента на платформе и высокая популярность сервиса среди молодых россиян. Общественники отметили, что стримеры сервиса постоянно используют ненормативную лексику, а также пропагандируют асоциальный образ жизни и вредные привычки.

По данным, приведенным общественниками, аудитория Twitch в мире составляет около 240 млн пользователей, при этом Россия занимает второе место после США по доле пользователей — порядка 10%.

Вовлеченность в стриминг россиян в возрасте от 16 до 34 лет превышает 70%.

Отмечается, что за третий квартал 2025 года общемировой объем просмотра трансляций составил 4,32 млрд часов. Значительную долю обеспечил русскоязычный сегмент.

Трансляции популярных стримеров во время киберспортивных турниров собирают до 400 тыс. российских зрителей одновременно, а суммарное время просмотров отдельных каналов достигает 10,5 млн часов за две недели.

Отмечается, что также в связи с работой сервиса значительное влияние на формирование моделей поведения и ценностных ориентиров российской молодежи оказывают стримеры, чья деятельность модерируется зарубежной платформой.

В связи с этим предложено разработать кодекса этики для стримеров, освещающих киберспортивные события, с участием Федерации компьютерного спорта России и профильных ведомств.

Также среди инициатив — создание реестра комментаторов и стримеров, а также внедрение механизмов лицензирования и маркировки контента.

В качестве возможных мер также упоминаются досудебные блокировки систематических нарушителей.

Ранее за блокировку Twitch на территории России выступила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она заявляла, что платформа систематически нарушает российское законодательство и распространяет недопустимый контент, и предложила рассмотреть вопрос о ее закрытии.