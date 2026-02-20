Размер шрифта
Россиянка родила и бросила младенца в лесу завернутым в простынь

В Тамбовской области женщина родила и бросила младенца в лесу
В Тамбовской области 34-летняя женщина родила, а затем завернула младенца в простынь и бросила в лесу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 16 февраля в городе Котовске. По версии следствия, местная жительница родила ребенка дома, а затем завернула его в простыню и полимерный пакет и отнесла в лес неподалеку от места жительства. На следующий день прохожая обнаружила пакет с младенцем, он не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Правоохранители назначили судебно-медицинскую и ДНК-экспертизу, в данный момент по факту случившегося проводятся следственные действия. Суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее девушка родила в российском селе и выбросила ребенка в мусорку.
 
