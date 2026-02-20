Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Эксперт рассказал о влиянии принятого ГОСТа на стоимость бананов

Эксперт Русяев: значительного роста цен на бананы не ожидается
progressman/Shutterstock/FOTODOM

Принятый Росстандартом ГОСТ на свежие бананы не спровоцирует существенное повышение цен на товар. Об этом «Известиям» рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что новый стандарт, большая часть параметров которого была перенесена из прежнего, не предполагает значительный изменений для рынка. Основной целью обновления является унификация требований на межгосударственном уровне. Кроме того, специалист отметил, что нововведения практически не повлияют на характеристику продукции.

По словам эксперта, существенного роста цен ожидать не стоит, так как логистические процессы уже выстроены. При этом точечное повышение возможно, если крупные сети сосредоточатся на закупках бананов экстра и первого класса. В таком случае часть поставок перейдет во вторую категорию, что приведет к подорожанию премиального калибра.

«Камерами новый ГОСТ скорее плюс: появляется общий язык с поставщиками и сетями. Для небольших игроков риск в том, что сети могут начать массово включать ссылку на ГОСТ в договоры, и тогда нужно будет документировать контроль и стабильно выдерживать параметры партии», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что межгосударственный формат стандарта также способен сделать проще работу тех, кто занимается поставкой бананов в ряд стран, которые ориентируются на общие стандарты.

Ранее в России рекордно выросла стоимость огурцов.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!