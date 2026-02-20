Эксперт рассказал о влиянии принятого ГОСТа на стоимость бананов

Принятый Росстандартом ГОСТ на свежие бананы не спровоцирует существенное повышение цен на товар. Об этом «Известиям» рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что новый стандарт, большая часть параметров которого была перенесена из прежнего, не предполагает значительный изменений для рынка. Основной целью обновления является унификация требований на межгосударственном уровне. Кроме того, специалист отметил, что нововведения практически не повлияют на характеристику продукции.

По словам эксперта, существенного роста цен ожидать не стоит, так как логистические процессы уже выстроены. При этом точечное повышение возможно, если крупные сети сосредоточатся на закупках бананов экстра и первого класса. В таком случае часть поставок перейдет во вторую категорию, что приведет к подорожанию премиального калибра.

«Камерами новый ГОСТ скорее плюс: появляется общий язык с поставщиками и сетями. Для небольших игроков риск в том, что сети могут начать массово включать ссылку на ГОСТ в договоры, и тогда нужно будет документировать контроль и стабильно выдерживать параметры партии», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что межгосударственный формат стандарта также способен сделать проще работу тех, кто занимается поставкой бананов в ряд стран, которые ориентируются на общие стандарты.

Ранее в России рекордно выросла стоимость огурцов.