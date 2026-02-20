Размер шрифта
Туристка попала в больницу после того, как на нее напала обезьяна в Таиланде

Туристка из Германии попала в больницу после того, как на нее напала обезьяна в Таиланде, пишет Thaiger.

По словам Джулии Виллеке, во время прогулки по тропе, известной большим количеством обезьян, к ней сначала подбежала маленькая обезьянка и забралась на голову. Ситуация быстро обострилась, когда к туристке приблизились еще несколько животных. Как утверждает туристка, одна из обезьян запрыгнула ей на плечо и начала конфликтовать с другой, в то время как еще одна вцепилась в область бедра. Затем, по словам немки, крупная обезьяна укусила ее за икру.

Изначально женщина не придала укусу серьезного значения, однако позже обеспокоилась, когда место травмы начало менять цвет. После этого она обратилась за медицинской помощью. В больнице ей сделали прививку, назначили антибиотики и отпустили примерно через полчаса.

По словам Виллеке, серьезных травм она не получила, однако ей рекомендовано продолжить курс антибиотиков после выписки. Инцидент вновь привлек внимание к рискам контакта с дикими животными в туристических районах Таиланда, где обезьяны часто взаимодействуют с посетителями.

Ранее обезьяна-сирота, обнимающая игрушку вместо мамы, растрогала интернет-пользователей.
 
