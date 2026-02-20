Размер шрифта
В России предложили ввести штрафы для зумеров

Глава ФПБК Бородин: в России нужно ввести ответственность за зумерство
В России следует ввести ответственность за «зумерство» заявил «Абзацу» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Это не просто штрафы. Нужно создать систему, при которой молодой человек обязан пройти через образовательные уроки. Почему бы не ввести ответственность за то, что молодой человек не знает своих корней, героев и траекторию движения нашего государства?» — сказал глава ФПБК.

Бородин добавил, что подобная инициатива должна стать частью государственной политики. По его словам, идею следует прорабатывать, чтобы молодые люди «не стали пешками в чужих геополитических играх».

6 февраля нейробиолог Джаред Куни Хорват заявил, что поколение Z, так называемых зумеров, стало первым за всю историю наблюдений, которое демонстрирует более низкие когнитивные показатели по сравнению с предыдущим поколением. По его данным, у родившихся с 1997 года наблюдается снижение внимания, памяти, навыков чтения, математики, способности к решению задач и общего уровня IQ. Он связывает это с ростом использования цифровых технологий в обучении, включая компьютеры и планшеты.

