Врача обвинили в проведении процедуры ребенку, находясь в состоянии алкогольного опьянения

В США стоматолога арестовали за проведение процедуры в пьяном виде

В штате Техас задержана стоматолог Келли Бак по подозрению в проведении операции ребенку, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет New York Post.

По данным полиции, сотрудники клиники обратились к правоохранителям после того, как заметили у врача признаки возможного опьянения во время приема пациента. Офицеры прибыли около полудня и задержали женщину после того, как она, как утверждается, проявила признаки интоксикации и не прошла тест на трезвость.

Лейтенант полиции Шермана Сэм Бойл отметил, что вызов был необычным и крайне серьезным, учитывая потенциальные риски для пациента. На момент прибытия полиции стоматолог успела провести процедуру только одному ребенку, хотя планировалось выполнение дополнительных вмешательств.

Представители клиники заявили, что обеспокоены произошедшим и продолжают сотрудничать со следствием, не раскрывая подробностей о пациенте из-за требований конфиденциальности. В клинике также поблагодарили родителя ребенка за взаимодействие с правоохранителями.

Келли Бак, имеющая лицензию стоматолога с 2016 года, предъявлены обвинения, связанные с проведением медицинской процедуры в состоянии опьянения. Сама она отрицает вину. По словам адвоката, будущие анализы крови, как ожидается, покажут отсутствие алкоголя или наркотиков в организме врача.

