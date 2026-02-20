Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Саратове любителю спартанцев грозит срок за самодельный меч

На жителя Саратова завели дело из-за самодельного спартанского меча
Telegram-канал МВД 64

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Волжского района по подозрению в незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства мужчины самодельный меч. Экспертиза установила, что предмет относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия.

Сам подозреваемый пояснил, что сделал меч из автомобильной рессоры. По его словам, он не собирался использовать его, а хотел создать примерную копию оружия, которым, как он утверждает, были вооружены спартанцы.

На россиянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

До этого жительница Праги в рамках проходящей в Чехии в течение первой половины этого года оружейной амнистии принесла в отделение полиции района Лготка найденную в доме сына действующую противотанковую ракету. Полицейские удивились, когда женщина достала из своей хозяйственной сумки ракету. По словам местной жительницы, она нашла боеприпас, когда убиралась в доме сына.

Ранее российские силовики задержали лидера этнической ОПГ.
 
Теперь вы знаете
Как распознать пузырь на фондовом рынке. 4 признака грядущего краха
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!