В Саратове любителю спартанцев грозит срок за самодельный меч

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Волжского района по подозрению в незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства мужчины самодельный меч. Экспертиза установила, что предмет относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия.

Сам подозреваемый пояснил, что сделал меч из автомобильной рессоры. По его словам, он не собирался использовать его, а хотел создать примерную копию оружия, которым, как он утверждает, были вооружены спартанцы.

На россиянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

