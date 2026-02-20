Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Госдуме предложили создать единый номер экстренной психологической помощи

Депутат Даванков призвал создать короткий номер для психологической помощи
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили создать единый короткий номер для экстренной психологической помощи, который будет работать во всех городах страны. С такой инициативой в разговоре с Life.ru выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По мнению депутата, сегодня россияне, столкнувшиеся с панической атакой, сильным горем и другими психологическими проблемами, не знают куда обращаться за экстренной помощью. Все существующие номера поддержки разрозненные и труднозапоминаемые. Однако человеку, который оказался в остром кризисе, важно иметь возможность получить помощь мгновенно.

Даванков предложил закрепить на федеральном уровне единый бесплатный короткий номер для экстренной психологической поддержки, который будет кардинально отличаться от уже существующих линий доверия. Парламентарий отметил, что такой сервис будет работать круглосуточно, а его сотрудники должны пройти специальную подготовку по кризисному консультированию.

Помимо этого, планируется закрепить единые федеральные стандарты качества, а также организовать взаимодействие с системами 112 и 103 для быстрой передачи вызова соответствующим службам в случае угрозы жизни.

«Технически запуск такого номера не требует создания инфраструктуры с нуля. Речь идет о координации существующих ресурсов: служб экстренного реагирования, региональных психологических центров и некоммерческих организаций, имеющих опыт работы с кризисными состояниями. Задача государства — выступить интегратором, обеспечив финансирование, стандартизацию и маршрутизацию вызовов», — отметил Даванков.

Депутат объяснил, что нововведение не станет заменой действующей линии доверия и долгосрочной психотерапии. Этот механизм должен быть первым контактом для человека, оказавшегося в критической ситуации.

При этом планируется, что новый единый номер сделает психологическую помощь доступнее, снизит нагрузку на службы 112 и 103 и позволит предотвращать серьезные последствия кризисных состояний.

Ранее психолог рассказала, как избежать чувства опустошения в феврале.
 
Теперь вы знаете
Как распознать пузырь на фондовом рынке. 4 признака грядущего краха
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!