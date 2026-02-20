В Госдуме предложили создать единый номер экстренной психологической помощи

В России предложили создать единый короткий номер для экстренной психологической помощи, который будет работать во всех городах страны. С такой инициативой в разговоре с Life.ru выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По мнению депутата, сегодня россияне, столкнувшиеся с панической атакой, сильным горем и другими психологическими проблемами, не знают куда обращаться за экстренной помощью. Все существующие номера поддержки разрозненные и труднозапоминаемые. Однако человеку, который оказался в остром кризисе, важно иметь возможность получить помощь мгновенно.

Даванков предложил закрепить на федеральном уровне единый бесплатный короткий номер для экстренной психологической поддержки, который будет кардинально отличаться от уже существующих линий доверия. Парламентарий отметил, что такой сервис будет работать круглосуточно, а его сотрудники должны пройти специальную подготовку по кризисному консультированию.

Помимо этого, планируется закрепить единые федеральные стандарты качества, а также организовать взаимодействие с системами 112 и 103 для быстрой передачи вызова соответствующим службам в случае угрозы жизни.

«Технически запуск такого номера не требует создания инфраструктуры с нуля. Речь идет о координации существующих ресурсов: служб экстренного реагирования, региональных психологических центров и некоммерческих организаций, имеющих опыт работы с кризисными состояниями. Задача государства — выступить интегратором, обеспечив финансирование, стандартизацию и маршрутизацию вызовов», — отметил Даванков.

Депутат объяснил, что нововведение не станет заменой действующей линии доверия и долгосрочной психотерапии. Этот механизм должен быть первым контактом для человека, оказавшегося в критической ситуации.

При этом планируется, что новый единый номер сделает психологическую помощь доступнее, снизит нагрузку на службы 112 и 103 и позволит предотвращать серьезные последствия кризисных состояний.

