Непьющим россиянам дали совет по участию в праздничных застольях

епьющим россиянам во время застолий важно твердо придерживаться позиции и не соглашаться на алкоголь даже при навязчивом уговаривании. Такие люди быстрее пьянеют, спиртное сильнее бьет по их самочувствию, на следующий день им обеспечено тяжелое похмелье, поэтому важно четко отвечать «нет» на все предложения выпить, предупредил психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Надо понимать, что в компании всегда будут два-три зависимых, которым скучно напиваться одним и которым надо втянуть в отравление максимум людей. Они самые настойчивые. Говорите им: «Я пришел веселиться, как и ты. Тебе нужен алкоголь, мне не нужен, все, точка». Нельзя поддаваться», — посоветовал врач.

Он пояснил, что если человек регулярно пьет алкоголь, его организм привыкает к отравлению, справляясь с ним легче. А вот у тех, кто придерживается здорового образа жизни, внутри нет защиты от этанола, в результате чего даже небольшая доза наносит вред организму. По мнению врача, лучше вообще покинуть застолье в момент, когда оно принимает «повышенный градус», чтобы не стать объектом уговоров со стороны пьющих людей. Если же уйти нельзя, то важно озвучивать твердый и прямолинейный отказ, объясняя окружающим, что выпивка – не залог веселья. Более того, алкоголь тормозит нервную систему, нарушает координацию.

«Алкоголь — это реальный яд. Я понимаю культуру застолий, но опьянение — это отравление», — заключил врач.

До этого врач-психиатр, нарколог президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал «Газете.Ru», что прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно не помогают бросить пить, а лишь дают обратный эффект. По его словам, основной задачей родственников должна быть не борьба непосредственно с употреблением, а мотивация на позитивные изменения, формирование критики и снижение градуса отрицания проблемы. Например, для этих целей можно попробовать предложить вести дневник: сколько употребил, как себя чувствовал на следующий день.

Ранее нарколог рассказал, почему женский алкоголизм сложно заметить.