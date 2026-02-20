В США многодетную семью из России более четырех месяцев держали под стражей

NBC: в США освободили семью из России после 135 дней в миграционном центре

Многодетную семью из России, просившую убежище в США, освободили из иммиграционного центра в штате Техас спустя более четырех месяцев содержания под стражей. Об этом сообщает NBC News.

Никита, его супруга Оксана и трое детей — 13-летний Кирилл, 12-летняя Камилла и четярехлетний Константин — находились в центре Dilley Immigration Processing Center с октября 2025 года. Всего в федеральном содержании они провели 135 дней.

Супруги заявляли, что в центре сталкивались с антисанитарией, длительным ожиданием лекарств и постоянным освещением в помещениях. По их словам, в еде обнаруживались глисты и плесень, а условия содержания вызывали у детей тревожность и ухудшение самочувствия. Камилла перенесла ушную инфекцию, которую, как утверждали родители, осложнили задержки с медицинской помощью.

В Министерстве внутренней безопасности США ранее сообщали телеканалу, что семья удерживалась под стражей в соответствии с законом до рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Ведомство также отрицало ненадлежащие условия содержания, заявляя, что детям обеспечиваются медицинская помощь, питание и обучение. Компания CoreCivic, управляющая центром по федеральному контракту, подчеркивала, что здоровье и безопасность содержащихся являются приоритетом.

Семью освободили примерно через неделю после того, как их адвокат Элора Мукерджи направила обращение с просьбой об освобождении по медицинским основаниям, и спустя пять дней после публикации материала NBC News об условиях содержания.

Условия освобождения официально не раскрываются. По словам адвоката, семья намерена остановиться у спонсоров в Калифорнии и, вероятно, будет обязана регулярно отмечаться в Службе иммиграционного и таможенного контроля США до завершения рассмотрения их дела.

Согласно действующему федеральному соглашению, несовершеннолетние, как правило, не должны находиться под стражей более 20 дней. Однако, как утверждают юристы, многие семьи содержатся дольше этого срока.

Семья покинула Россию более года назад. Сначала они перебрались в Мексику, а затем пересекли границу США, подав прошение о предоставлении убежища. По словам супругов, возвращение в Россию они считают опасным из-за публичной критики Никитой политики российских властей.

Ранее россиянки Наталия и Кристина были задержаны у военной базы в США и содержались в иммиграционном центре в Сан-Диего.