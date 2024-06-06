Треть россиян не знают, как вести себя при чрезвычайной ситуации

Треть россиян не знают, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, а еще 12% имеют лишь частичные знания об этом. Это показал опрос ассоциации РОСИЗОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди остальных респондентов 42% уверены, что помнят базовые правила со школьных уроков ОБЖ, 7% — благодаря инструктажу на работе. И лишь 10% изучали правила поведения при ЧС самостоятельно во взрослом возрасте.

По статистике МЧС, за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях, что почти на 17% больше, чем в 2022 году. За январь-апрель текущего года в столице случилось 175 пожаров в общественных местах. В целом по России за прошлый год зарегистрировано 4219 подобных случаев. За январь-апрель 2024 года в общественных местах по стране зарегистрировано 1422 пожара.

92% опрошенных россиян при возникновении пожара в общественном месте, скорее всего, сразу начнут продвигаться к ближайшему выходу, 7% просто пойдут вслед за общей толпой. И только 41% при этом будут дышать через носовой платок или рукав.

«Защита дыхательных путей — важнейшее правило поведения при пожаре. Дело в том, что тяжесть последствий для здоровья пострадавших определяется комбинированным воздействием токсических продуктов горения. Даже в малых концентрациях они приводят к значительным структурным изменениям со стороны органов дыхания, нервной системы, системы кровообращения и могут стать причиной инвалидизации или гибели. Важно учитывать, что отдаленные последствия отравления ядовитыми продуктами горения проявляются не сразу, а спустя несколько дней», — заявил кандидат медицинских наук, токсиколог Андрей Бажин, заведующий поликлиническим отделением 20 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 23», старший врач отделения скорой медицинской помощи.

Как рассказал заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Сергей Абрамов, еще одно важное правило поведения при пожаре связано с попытками самостоятельно справиться с огнем.

По его словам, женщины гибнут при пожарах гораздо реже мужчин, а связано это с тем, что, столкнувшись с огненным ЧП, женщины стараются найти выход и вывести с собой детей и других людей. В отличие от них, мужчины гораздо чаще бросаются на борьбу с огнем, даже не имея специальных навыков и средств пожаротушения. Но это крайне опасно и абсолютно бессмысленно без специальной подготовки, так как пламя распространяется очень быстро.

Не лучше обстоят дела и с первой помощью пострадавшим: лишь 12% опрошенных умеют ее оказывать, большинство же (64%) знают правила лишь в общих чертах. 24% признают, что точно не смогут оказать первую помощь жертвам пожаров и других ЧС, причем 3% уверены, что подобные навыки им никогда не понадобятся.

Чтобы выбраться из лабиринта задымленных коридоров в общественных местах, посетителям важно самостоятельно ориентироваться в плане эвакуации. Между тем, почти половина россиян (44%) даже не обращают внимания на пути эвакуации при посещении общественных зданий (включая ТРЦ).

«Привычку заранее изучить весь путь эвакуации имеют лишь 8% опрошенных, еще 23% стараются запоминать расположение эвакуационных выходов. Каждый пятый респондент (21%) обращает внимание на пути эвакуации только при посещении незнакомых мест», — заявила Евгения Свиридова, исполнительный директор Ассоциации производителей современной минеральной изоляции РОСИЗОЛ.

Как отметил Андрей Бажин, около 70-80% пострадавших погибают именно из-за отравления ядовитыми газами.

Рассуждая о безопасности общественных зданий, в том числе ТРЦ и кинотеатров, большинство участников опроса согласились с тем, что необходимо установить жесткие требования к их строительству и эксплуатации. Только 4% респондентов признались, что им это не важно, а существующих норм вполне достаточно.

«Среди остальных 59% опрошенных отметили, что необходимо более ярко и четко выделять пути эвакуации. 55% россиян считают, что такие объекты должны строиться только из негорючих строительных материалов. 44% полагают, что в общественных пространствах нужно как можно больше пожарных щитов. 42% выступили за то, чтобы подобные здания возводились только из нетоксичных материалов», — рассказала Свиридова.

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