Россиянка спряталась у соседей, чтобы не платить алименты на дочь, но ее нашли

В Кирове женщина спряталась у соседей, чтобы не платить алименты на дочь
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Кирове 52-летняя мать пыталась спрятаться у соседей, чтобы не платить алименты на пятилетнюю дочь. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

Местная жительница не исполняла обязанности по содержанию пятилетней дочери. Женщина не имела постоянной работы, злоупотребляла спиртными напитками и не участвовала в жизни ребенка. На нее составили административный протокол за неуплату алиментов, однако меры не возымели действия, и дознаватель инициировал проверку по уголовной статье.

Пытаясь избежать ответственности, женщина перестала появляться по известным адресам и спряталась у соседей. Однако приставы все равно установили ее местонахождение, задержали и доставили в полицию. Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.

Ранее многодетная мать пряталась от приставов за диваном, чтобы не платить алименты.
 
