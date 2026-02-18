Размер шрифта
В Татарстане спасли мужчину, у которого почти на полчаса остановилось сердце

В Казани спасли мужчину после 27-минутной остановки сердца
Telegram-канал Медицина Татарстана

В Казани бригада скорой помощи спасла 41-летнего мужчину, у которого в подъезде остановилось сердце. Реанимационные мероприятия длились 27 минут, прежде чем врачи смогли запустить сердце. Об этом сообщается в Telegram-канале «Медицина Татарстана».

Мужчину без сознания нашли в подъезде многоэтажки, к приезду медиков скорой помощи у пациента начались судороги, отсутствовало дыхание. Медики немедленно подключили аппарат непрямого массажа сердца и начали искусственную вентиляцию легких.

Реанимация продолжалась во время транспортировки в больницу. Спустя 27 минут сердце мужчины начало биться. Его доставили в стационар для дальнейшего лечения.

До этого во Франции 13-летнего футболиста спасли после остановки сердца. Мальчик перенес сердечный приступ во время игры, ему на помощь пришли зрители.

Ранее мужчина выжил после 40-минутной остановки сердца из-за переутомления и недельной комы.
 
