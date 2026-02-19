Размер шрифта
Треть россиян ожидает от мобильных операторов блокировок подозрительных звонков

Rambler&Co: 35% россиян сталкиваются с подозрительными звонками более 5 раз в месяц
Большинству россиян звонят с подозрительных номеров не реже одного раза в месяц, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 23% россиян сталкиваются с подозрительными входящими звонками 1-2 раза в месяц, 17% — 3-5 раз, 35% — более пяти раз.

Также 85% респондентов рассказали, что хотя бы раз сталкивались с попытками обмана по телефону, а 12% теряли из-за этого деньги.

Говоря о безопасности, 30% россиян заявили, что не используют никаких мер защиты от подозрительных звонков, 33% пользуются определителем номера, 33% блокируют неизвестные номера, а 4% общаются с банком или оператором в чате поддержки.

В ходе опроса 36% респондентов заявили, что, по их мнению, оператор должен блокировать подозрительные входящие звонки, 31% — развивать технологии фильтрации спама, 24% — предупреждать об угрозах, а 7% считают, что операторы должны обучать своих абонентов по вопросам безопасности.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 2 по 16 февраля 2026 года. Всего в нем приняли участие 10 500 человек.
 
