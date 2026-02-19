Размер шрифта
Эксклюзивное видео с Михаилом Ефремовым появилось в соцсетях

Видео репетиции с Ефремовым в театре «Мастерская «12» опубликовано в соцсетях
Кадр из видео/Telegram-канал «Мосбилет»

В социальных сетях размещено эксклюзивное видео с репетиции спектакля «Без свидетелей», где главные роли играют Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Ролик из театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» показывает процесс подготовки спектакля.

Кроме того, в ролике также есть кадры с режиссером спектакля Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном, принимавшим участие в подготовке сценической версии произведения.

Ранее сообщалось, что в основе сюжета спектакля «Без свидетелей» лежит история бывших супругов. Мужчина приходит к экс-жене с хлопушкой и много шутит, однако за показным весельем прячутся тревога и стремление спасти свою жизнь от горькой правды.

Ностальгическая беседа быстро перетекает в обсуждение старых обид и предательства, а затем — спор о судьбе общего сына. Зрители будут наблюдать психологическую дуэль, где каждое произнесенное слово может выступить точкой невозврата.
 
