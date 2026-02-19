Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве рассказали о растущем запросе россиян на правовую поддержку за рубежом

Замруководителя Россотрудничества Чайка: россиянам нужна правовая поддержка
Shutterstock

В Москве при поддержке Россотрудничества прошел информационно-образовательный семинар «Правовой навигатор для соотечественников», в котором приняли участие 26 руководителей центров правовой помощи соотечественникам из 20 зарубежных стран, сообщается в Telegram-канале «Русский дом».

Как отметил заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка, цель семинара – дать специалистам центров правовой помощи самые актуальные знания о механизмах и инструментах, с помощью которых можно эффективно защищать права наших соотечественников.

«Сегодня, когда давление на российских граждан за рубежом усиливается и правовые вызовы становятся все сложнее, помощь нашим людям и защита их законных прав выходят на принципиально новый уровень значимости для страны. Мы ясно видим, что растет устойчивый запрос на правовую поддержку», — сказал он.

Чайка добавил, что это направление будет развиваться и дальше.

В рамках семинара участники обсудили актуальные вопросы правовой практики, а также изменения в законодательстве РФ и зарубежных странах.

Кроме того, в рамках семинара прошло планерное заседание «Положение российских соотечественников в условиях возрастающей русофобии и других вызовов современности», на котором участники обсудили влияние геополитических тенденций на статус россиян за рубежом.

На завершающем круглом столе участники семинара подвели итоги и обсудили перспективы развития сети центров правовой помощи и дальнейшие форматы работы.
 
Теперь вы знаете
25 минут до результата: устарел ли метод помидора?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!