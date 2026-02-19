В Москве рассказали о растущем запросе россиян на правовую поддержку за рубежом

В Москве при поддержке Россотрудничества прошел информационно-образовательный семинар «Правовой навигатор для соотечественников», в котором приняли участие 26 руководителей центров правовой помощи соотечественникам из 20 зарубежных стран, сообщается в Telegram-канале «Русский дом».

Как отметил заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка, цель семинара – дать специалистам центров правовой помощи самые актуальные знания о механизмах и инструментах, с помощью которых можно эффективно защищать права наших соотечественников.

«Сегодня, когда давление на российских граждан за рубежом усиливается и правовые вызовы становятся все сложнее, помощь нашим людям и защита их законных прав выходят на принципиально новый уровень значимости для страны. Мы ясно видим, что растет устойчивый запрос на правовую поддержку», — сказал он.

Чайка добавил, что это направление будет развиваться и дальше.

В рамках семинара участники обсудили актуальные вопросы правовой практики, а также изменения в законодательстве РФ и зарубежных странах.

Кроме того, в рамках семинара прошло планерное заседание «Положение российских соотечественников в условиях возрастающей русофобии и других вызовов современности», на котором участники обсудили влияние геополитических тенденций на статус россиян за рубежом.

На завершающем круглом столе участники семинара подвели итоги и обсудили перспективы развития сети центров правовой помощи и дальнейшие форматы работы.