«Ведомости» запустили прием заявок на участие в рейтинге «ТехУспех» 2026

«Ведомости» объявили о старте приема заявок на участие в ежегодном рейтинге «ТехУспех», посвященном быстрорастущим высокотехнологичным компаниям России. Об этом сообщили в издании.

Отмечается, что проект направлен на выявление и поддержку отечественных «техногазелей» — драйверов инновационного роста экономики. В 2025 году в рейтинг вошли 104 компании из различных регионов страны, представляющие ключевые технологические секторы.

«Их опыт наглядно показал, что даже в период внешних вызовов отечественные «технологические газели» демонстрируют высокие темпы роста и становятся драйверами всей российской экономики», — говорится в сообщении.

Партнером проекта выступает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, которая отвечает за методологию, сбор данных, прием заявок, анализ и формирование итогового списка.

«Слой наших газелей последние несколько лет был достаточно стабилен, даже рос, но вот доля техногазелей - быстрорастущих компаний из высокотехнологичных секторов — была относительно невелика и не менялась. Последние два года она стала наконец расти. Значит экономика получила инновационный импульс, а «Техуспех» увеличивающуюся базу», — отметил директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников.

При отборе учитываются: темпы роста выручки, размер компании, объем затрат на исследования и разработки, устойчивость роста и экспортный потенциал продукции.

Рейтинг служит инструментом реализации национальной цели «Технологическое лидерство», согласно которой к 2030 году выручка малых технологических компаний должна вырасти минимум в семь раз по сравнению с 2023 годом.

«Рейтинг «ТехУспех» — это не просто список компаний. Это карта будущего российской экономики, где именно технологические «газели» сегодня прокладывают новые векторы роста. Наша задача как ведущего делового издания — находить этих лидеров, вдохновлять их примером и интегрировать их успех в общеэкономическую повестку», — отметил гендиректор «Ведомостей» Игнатий Павлов.

Участники получат федеральное продвижение, укрепление репутации и доступ к экосистеме инвесторов и институтов развития. Участие в рейтинге бесплатное. Срок подачи заявок продлится до 26 марта 2026 года.