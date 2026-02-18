Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме представили созданные детьми и молодежью портреты героев СВО

Акция «Портрет Героя» объединила более 20 тыс. участников
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Очень важно, чтобы дети и подростки слышали истории конкретных героев, могли задать волнующий их вопрос и получить честный ответ. Об этом заявила на открытии выставки «Портрет Героя», организованной в рамках одноименной всероссийской акции проекта #КиберЛюди в Государственной думе депутат Госдумы Мария Василькова.

Пресс-служба парламентария уточнила, что мероприятие объединило юных художников, общественных деятелей, представителей власти и героев, чтобы через искусство сохранить память о защитниках Отечества.

Василькова подчеркнула, что проект позволяет выстроить прямой диалог между героями и подрастающим поколением. По ее словам, в созданных детьми и молодежью портретах отражены конкретные судьбы и образы защитников страны.

Особое место в экспозиции заняли работы, представленные Иркутской областью — одним из ключевых регионов-участников проекта — рисунки, выполненные углем в рамках проекта «Уголь земли Русской».

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что регион внес вклад в создание масштабной экспозиции, представив портреты земляков, отличившихся служением Отечеству.

Поддержку акции оказала также Российская академия художеств. Как сообщила Василькова, экспертный совет академии проведет профессиональный отбор работ для итоговой книги-альбома «Книга потомкам».

В свою очередь, руководитель проекта #КиберЛюди Ангелина Светик назвала выставку мостом между поколениями и возможностью сохранить живую историю.

Василькова также сообщила о сотрудничестве с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. 16 февраля был представлен видеоролик, посвященный акции, который стал частью всероссийского урока «Разговоры о важном» на тему «Герой из соседнего двора».

По словам организаторов, проект уже охватил более 20 тыс. детей и подростков, а героями акции стали более 1 тыс. ветеранов и участников специальной военной операции.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!