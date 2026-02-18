В Госдуме представили созданные детьми и молодежью портреты героев СВО

Очень важно, чтобы дети и подростки слышали истории конкретных героев, могли задать волнующий их вопрос и получить честный ответ. Об этом заявила на открытии выставки «Портрет Героя», организованной в рамках одноименной всероссийской акции проекта #КиберЛюди в Государственной думе депутат Госдумы Мария Василькова.

Пресс-служба парламентария уточнила, что мероприятие объединило юных художников, общественных деятелей, представителей власти и героев, чтобы через искусство сохранить память о защитниках Отечества.

Василькова подчеркнула, что проект позволяет выстроить прямой диалог между героями и подрастающим поколением. По ее словам, в созданных детьми и молодежью портретах отражены конкретные судьбы и образы защитников страны.

Особое место в экспозиции заняли работы, представленные Иркутской областью — одним из ключевых регионов-участников проекта — рисунки, выполненные углем в рамках проекта «Уголь земли Русской».

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что регион внес вклад в создание масштабной экспозиции, представив портреты земляков, отличившихся служением Отечеству.

Поддержку акции оказала также Российская академия художеств. Как сообщила Василькова, экспертный совет академии проведет профессиональный отбор работ для итоговой книги-альбома «Книга потомкам».

В свою очередь, руководитель проекта #КиберЛюди Ангелина Светик назвала выставку мостом между поколениями и возможностью сохранить живую историю.

Василькова также сообщила о сотрудничестве с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. 16 февраля был представлен видеоролик, посвященный акции, который стал частью всероссийского урока «Разговоры о важном» на тему «Герой из соседнего двора».

По словам организаторов, проект уже охватил более 20 тыс. детей и подростков, а героями акции стали более 1 тыс. ветеранов и участников специальной военной операции.