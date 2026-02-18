Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мойщица посуды избила замороженным мясом коллегу-бармена

В Вологодской области бармен получила куском мяса по голове из-за замечания
Global Look Press

В Белозерске 36-летняя женщина избила коллегу-бармена замороженным куском мяса из-за замечания о немытой посуды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным суда, конфликт начался в моечном цехе после того, как бармен сделала замечание о некачественно вымытой посуде. В ответ посудомойка обругала коллегу, схватила ее за волосы и прижала голову к полу, а затем протащила по кухне, пока их не разняли сотрудники.

Позже пострадавшая вернулась в кафе за сумкой. В этот момент обидчица прикладывала к лицу холодное мясо. Увидев оппонентку, она снова набросилась на нее, схватила за волосы и несколько раз ударила замороженным куском по голове. Суд признал посудомойку виновной в нанесении побоев и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

До этого в Приморье бывший сотрудник магазина пытался одолжить денег у коллеги и, получив отказ, несколько раз ударил ее молотком.

Ранее якутский депутат избил односельчанина на дискотеке.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!