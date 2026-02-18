Размер шрифта
Худрук Театра сатиры высказался насчет идеи ввести дресс-код для зрителей

Худрук Театра сатиры Герасимов: в России не нужен строгий дресс-код в театре
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Сейчас в театрах не нужно вводить строгий дресс-код для зрителей, считает художественный руководитель Московского академического театра сатиры, заслуженный артист России Евгений Герасимов.

«Я помню, когда поход в театр для зрителей был особым событием - праздником, на который собирались заранее, а вечерний наряд продумывали до мелочей», — сказал он.
По его мнению, с течением времени варианты одежды становятся более свободными.

«Наш театр не сталкивался со случаями, когда публика приходила в неопрятной одежде. Поэтому, не думаю, что строгий дресс-код обязателен именно сейчас. Главное, чтобы были соблюдены рамки приличия и уважения к учреждению культуры, которое человек посещает», — сказал Герасимов.

Также худрук отметил, что театр создает атмосферу для своего зрителя.

«Если на сцене исторические костюмы, роскошные классические образы - зритель будет стремиться соответствовать этой обстановке. Если же артисты играют в джинсах - почему зритель не может позволить себе неформальный дресс-код», — сказал он.
 
