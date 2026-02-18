Развитие собственной цифровой инфраструктуры назвали ключевым направлением политики России

Попытки Министерства внутренней безопасности США (DHS) заставить ИТ-гигантов передать данные о критиках Дональда Трампа свидетельствуют о готовности США использовать цифровые инструменты не только внутри страны, но и в отношении иностранных пользователей. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

«Конечно, представители администрации Дональда Трампа не будут лично стучаться в дверь россиянам, но речь здесь идет не о конкретных людях, а о массивах информации», — сказал он.

По его словам, такие данные могут использоваться для аналитики, давления, санкционной политики, информационных операций или формирования ограничительных списков.

«Если инфраструктура хранения и обработки находится за рубежом, то доступ к этим массивам регулируется не российским правом, а решениями другой страны. Именно поэтому развитие собственных ИТ-платформ и цифровой инфраструктуры стало ключевым направлением нашей политики», — сказал Малькевич.

Сопредседатель комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественного совета при Минцифры России Андрей Быстрицкий считает такие действия предсказуемыми.

«Рано или поздно все те институты, что регулируют жизнь людей в привычном нам «реальном» мире в той или иной форме переместятся и в мир «виртуальный». Хотя на самом деле реальность одна. В привычном нам мире есть, к примеру, свобода слова. Но она не подразумевает никакой анонимности. Совсем наоборот, законы защищают эту свободу слова, потому что люди не анонимны, у всех есть имя. И чтобы люди не боялись говорить и существуют законы, охраняющие их права», — отметил он.

Ранее Bloomberg сообщал, что DHS направляло запросы технологическим компаниям с требованием раскрыть данные пользователей, критиковавших Дональда Трампа. Ведомство запрашивало информацию об администраторах анонимных аккаунтов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), публиковавших сведения о рейдах иммиграционной службы ICE и выступавших против политики правительства.

В частности, DHS потребовало от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) раскрыть личность владельца аккаунта, освещавшего действия мигрантской полиции в округе Монтгомери (Пенсильвания). Однако Американский союз защиты гражданских свобод, представлявший владельца аккаунта, указал на отсутствие доказательств правонарушений.