Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Потанин заявил, что хоккей не сможет стать популярнее футбола

Глава «Норникеля» назвал футбол демократичным видом спорта
«Интеррос»

Футбол является народной игрой по всему миру, поэтому хоккей никогда не обгонит его по популярности, заявил президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин в рамках подкаста «Вне формата».

По его словам, футбол – это уникальный и очень демократичный вид спорта.

«Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать», — сказал он.

Потанин привел в пример США, где самыми популярными видами спорта остаются бейсбол и американский футбол.

«Футбол по рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей», — сказал он.

Потанин добавил, что футбол – это народная и демократичная игра, поэтому хоккей никогда не сможет с ним соревноваться.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!