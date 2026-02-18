Потанин заявил, что хоккей не сможет стать популярнее футбола

Футбол является народной игрой по всему миру, поэтому хоккей никогда не обгонит его по популярности, заявил президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин в рамках подкаста «Вне формата».

По его словам, футбол – это уникальный и очень демократичный вид спорта.

«Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать», — сказал он.

Потанин привел в пример США, где самыми популярными видами спорта остаются бейсбол и американский футбол.

«Футбол по рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей», — сказал он.

Потанин добавил, что футбол – это народная и демократичная игра, поэтому хоккей никогда не сможет с ним соревноваться.