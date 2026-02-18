Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«СберПрайм» назвали самой сбалансированной мультисервисной подпиской

Подписка «СберПрайм» стала лучшей по мнению Frank RG
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Подписка «СберПрайм» заняла первое место в рейтинге мультисервисных подписок Frank RG в номинации «Самая сбалансированная подписка», сообщает пресс-служба Сбера.

Для составления рейтинга эксперты делили баллы интегрального рейтинга на стоимость годовой подписки. В результате итоговая цифра показала, сколько баллов полезности покупается клиентом за каждые 100 рублей.

Аналитики отметили, что в 2025 году подписчики «СберПрайм+» получили бесплатный доступ к книгам в «ЛитРес», две бесплатные медицинские консультации в «СберЗдоровье» и кешбэк при заправке автомобиля.

«Первое место в рейтинге Frank RG по сбалансированности подтверждает, что мы выбрали верное направление. Чтобы сделать подписку оптимальной, мы анализируем реальные привычки клиентов и помогаем им решать повседневные задачи с помощью универсального решения», — отметила глава подразделения «Прайм» Сбера Анна Кашницкая.

Она добавила, что подписка находит отклик у разной аудитории.

«Сегодня «СберПрайм» выбрали уже более 24 млн россиян, и число подписчиков растет с каждым месяцем», — сказала она.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!