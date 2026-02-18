«СберПрайм» назвали самой сбалансированной мультисервисной подпиской

Подписка «СберПрайм» заняла первое место в рейтинге мультисервисных подписок Frank RG в номинации «Самая сбалансированная подписка», сообщает пресс-служба Сбера.

Для составления рейтинга эксперты делили баллы интегрального рейтинга на стоимость годовой подписки. В результате итоговая цифра показала, сколько баллов полезности покупается клиентом за каждые 100 рублей.

Аналитики отметили, что в 2025 году подписчики «СберПрайм+» получили бесплатный доступ к книгам в «ЛитРес», две бесплатные медицинские консультации в «СберЗдоровье» и кешбэк при заправке автомобиля.

«Первое место в рейтинге Frank RG по сбалансированности подтверждает, что мы выбрали верное направление. Чтобы сделать подписку оптимальной, мы анализируем реальные привычки клиентов и помогаем им решать повседневные задачи с помощью универсального решения», — отметила глава подразделения «Прайм» Сбера Анна Кашницкая.

Она добавила, что подписка находит отклик у разной аудитории.

«Сегодня «СберПрайм» выбрали уже более 24 млн россиян, и число подписчиков растет с каждым месяцем», — сказала она.