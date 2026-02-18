Врач объяснила, почему нельзя откусывать и отрывать заусенцы

Врач Арина Козлова в беседе с РИАМО объяснила, почему не стоит откусывать или отрывать заусенцы, и к каким последствиям может привести эта привычка. На месте микротравмы, по ее словам, образуется открытая рана, которая становится идеальными воротами для бактерий, грибков и вирусов, особенно учитывая их обилие на коже, под ногтями и в полости рта.

«Первое и наиболее распространенное осложнение — это паронихия, или воспаление околоногтевого валика. Это проявляется покраснением, отеком, болью и часто образованием гноя. Если инфекция не лечится, она может распространиться глубже, вызывая подногтевой абсцесс — скопление гноя под ногтевой пластиной», — предупредила Козлова.

Кроме того, через такие ранки может передаваться вирус герпеса, провоцируя болезненный герпетический панариций, а также грибки, ведущие к хроническим поражениям кожи и ногтей. Постоянное травмирование околоногтевого валика в долгосрочной перспективе способно деформировать ногтевую пластину, сделать ее ломкой и изменить цвет, отметила врач.

Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендует аккуратно обрезать заусенцы стерильными инструментами и обрабатывать место среза антисептиком.

Дерматовенеролог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ринат Загидуллин до этого рассказал, что причиной заусенцев является сухость кожи, возникающая при частом контакте с водой, бытовой химией и бумагой. Кроме того, заусенцы могут появиться после прогулки на морозе.

