Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснила, почему нельзя откусывать и отрывать заусенцы

Врач Козлова: отрыв заусенца может спровоцировать воспалительный процесс
imagebroker/Global Look Press

Врач Арина Козлова в беседе с РИАМО объяснила, почему не стоит откусывать или отрывать заусенцы, и к каким последствиям может привести эта привычка. На месте микротравмы, по ее словам, образуется открытая рана, которая становится идеальными воротами для бактерий, грибков и вирусов, особенно учитывая их обилие на коже, под ногтями и в полости рта.

«Первое и наиболее распространенное осложнение — это паронихия, или воспаление околоногтевого валика. Это проявляется покраснением, отеком, болью и часто образованием гноя. Если инфекция не лечится, она может распространиться глубже, вызывая подногтевой абсцесс — скопление гноя под ногтевой пластиной», — предупредила Козлова.

Кроме того, через такие ранки может передаваться вирус герпеса, провоцируя болезненный герпетический панариций, а также грибки, ведущие к хроническим поражениям кожи и ногтей. Постоянное травмирование околоногтевого валика в долгосрочной перспективе способно деформировать ногтевую пластину, сделать ее ломкой и изменить цвет, отметила врач.

Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендует аккуратно обрезать заусенцы стерильными инструментами и обрабатывать место среза антисептиком.

Дерматовенеролог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ринат Загидуллин до этого рассказал, что причиной заусенцев является сухость кожи, возникающая при частом контакте с водой, бытовой химией и бумагой. Кроме того, заусенцы могут появиться после прогулки на морозе.

Ранее россиянкам рассказали о безопасном маникюре для чувствительной кожи.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!