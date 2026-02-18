Каждый пятый россиянин назвал ограничения в интернете частью цифровой реальности

Каждый пятый россиянин (21%) назвал ограничения в интернете частью цифровой реальности, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 37% респондентов относятся к ограничениям негативно, 26% пока не сформировали мнение о дальнейшем развитии событий, а 8% не задумывались над этим вопросом.

Опрос показал, что для 36% самым важным в интернете являются новости и доступ к информации, для 25% — онлайн-сервисы и банки, 20% назвали досуговые инструменты, а для 19% важнее всего мессенджеры и соцсети.

В случае больших ограничений 38% россиян будут «пользоваться тем, что останется», 23% будут искать альтернативные платформы, а 8% станут реже пользоваться интернетом.

Также, по данным опроса, 32% считают, что интернет невозможно ограничить, 32% выразили мнение, что ограничений станет больше, а 17% заявили, что каждая крупная страна придет к цифровому суверенитету.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 16 февраля 2026 года. Всего в нем приняли участие 11 299 респондентов.