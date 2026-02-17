Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Собственника изъятых в рамках уголовного дела картин Рериха определит суд

Мосгорсуд отменил решение о признании 272 картин Рериха и его сыновей бесхозными
Shutterstock

Московский городской суд принял решение сохранить обеспечительные меры по делу о 272 картинах Святослава Рериха и его сыновей, находящихся под арестом на ответственном хранении в Музее народов востока. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Отмечается, что при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции «Международный центр Рерихов», ранее не привлеченный к участию в процессе, заявил о наличии спора о праве собственности на полотна.

Апелляция установила, что спор подлежит рассмотрению в порядке исковых требований. Решение о признании произведений искусства бесхозным имуществом отменено.

Прокуратуре разъяснено право обратиться в суд с иском, в рамках которого доводы сторон о принадлежности спорных картин пройдут проверку.

Ранее сообщалось, что полотна были изъяты в рамках уголовного дела бывшего председателя правления «Мастер-Банка» Бориса Булочника, признанного виновным в хищении свыше четырех млрд рублей и отмывании денег путем покупки 48 произведений искусства, написанных Рерихом.

По версии следствия, Булочник приобрел часть картин для «Международного центра Рериха» на деньги вкладчиков банка.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!