Собственника изъятых в рамках уголовного дела картин Рериха определит суд

Мосгорсуд отменил решение о признании 272 картин Рериха и его сыновей бесхозными

Московский городской суд принял решение сохранить обеспечительные меры по делу о 272 картинах Святослава Рериха и его сыновей, находящихся под арестом на ответственном хранении в Музее народов востока. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Отмечается, что при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции «Международный центр Рерихов», ранее не привлеченный к участию в процессе, заявил о наличии спора о праве собственности на полотна.

Апелляция установила, что спор подлежит рассмотрению в порядке исковых требований. Решение о признании произведений искусства бесхозным имуществом отменено.

Прокуратуре разъяснено право обратиться в суд с иском, в рамках которого доводы сторон о принадлежности спорных картин пройдут проверку.

Ранее сообщалось, что полотна были изъяты в рамках уголовного дела бывшего председателя правления «Мастер-Банка» Бориса Булочника, признанного виновным в хищении свыше четырех млрд рублей и отмывании денег путем покупки 48 произведений искусства, написанных Рерихом.

По версии следствия, Булочник приобрел часть картин для «Международного центра Рериха» на деньги вкладчиков банка.