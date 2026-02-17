Размер шрифта
Россиянам назвали продукты, которые помогут укрепить волосы

Трихолог Пащенко: избежать выпадения волос поможет правильное питание
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Правильное питание может помочь укрепить волосы, избежать их выпадения, а также поддерживать здоровье кожи головы. Об этом Life.ru рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

По словам специалиста, для того чтобы волосы были крепкими, необходимо потреблять достаточное количество белка, при дефиците которого структура волос ослабевает. Его хорошими источниками являются яйца, постное мясо и рыба. Помимо этого, рекомендуется есть бобовые, в которых содержится не только белок, но и железо.

Трихолог отметила, что на работу волосяных фолликулов также влияют омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным эффектом и улучшающие микроциркуляцию кожи головы. Ими богаты жирная морская рыба, орехи и семена.

«Рост и обновление волос невозможны без витаминов и микроэлементов. В частности, железо необходимо для полноценного питания фолликулов, а цинк участвует в клеточном обновлении и регуляции гормонального баланса. Их дефицит может негативно отражаться на состоянии волос», — подчеркнула врач.

Она добавила, что предотвращению различных форм выпадения волос способствует витамин D. Этот элемент можно восполнить как с помощью правильного питания, так и благодаря регулярным прогулкам на свежем воздухе. Витамин C улучшает усвоение железа и участвует в синтезе коллагена, который укрепляет сосуды кожи головы.

Помимо этого, по словам эксперта, антиоксиданты защищают клетки кожи и волосяные фолликулы от негативного воздействия свободных радикалов.

Ранее трихолог назвала последствия для волос при частой сушке феном.
 
