Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как дефицит меда отразится на кондитерском бизнесе

Эксперт Русяев: повышение цен на мед может отразиться на стоимости выпечки
Marina Tachinska/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение стоимости меда может оказать существенное влияние на кондитерский бизнес, отразившись на цене выпечки и ее составе. Об этом «Известиям» сообщил бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что на фоне столкновения рынка с сокращением предложения натурального меда и ростом числа фальсификата могут быть приняты новые закупочные цены. Однако также есть вероятность удержания стоимости и потери ассортимента.

По словам эксперта, для производителей основную роль играет то, какое именно количество меда содержится в их продукте. Например, в случае с выпечкой и напитками, где мед играет роль вкусового акцента, даже существенное подорожание сырья не всегда приведет к росту цен.

«Другая ситуация в кондитерских изделиях, где мед формирует вкус и саму идею продукта. Там рост закупки быстрее отражается в отпускной цене или в изменении граммовки. Попытка компенсировать рост за счет сиропов и иных замен приводит к регуляторным рискам, потому что грань между технологической корректировкой и вводом покупателя в заблуждение проходит по линии состава и наименования», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что утверждение нового госстандарта на методику выявления добавленных сахаров в меде усилило инструменты лабораторной проверки и затруднило работу производителям фальсификата.

Накануне «Руспродсоюз» предупредил россиян о возможном дефиците меда. Отмечалось, что в 2025 году в основных медоносных регионах России наблюдались погодные аномалии — засуха в одних районах и избыток осадков в других. Это может повлиять на объемы сбора продукта.

Ранее врач развеял миф о том, что мед лечит.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!