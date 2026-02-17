Россиянам рассказали, как дефицит меда отразится на кондитерском бизнесе

Увеличение стоимости меда может оказать существенное влияние на кондитерский бизнес, отразившись на цене выпечки и ее составе. Об этом «Известиям» сообщил бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что на фоне столкновения рынка с сокращением предложения натурального меда и ростом числа фальсификата могут быть приняты новые закупочные цены. Однако также есть вероятность удержания стоимости и потери ассортимента.

По словам эксперта, для производителей основную роль играет то, какое именно количество меда содержится в их продукте. Например, в случае с выпечкой и напитками, где мед играет роль вкусового акцента, даже существенное подорожание сырья не всегда приведет к росту цен.

«Другая ситуация в кондитерских изделиях, где мед формирует вкус и саму идею продукта. Там рост закупки быстрее отражается в отпускной цене или в изменении граммовки. Попытка компенсировать рост за счет сиропов и иных замен приводит к регуляторным рискам, потому что грань между технологической корректировкой и вводом покупателя в заблуждение проходит по линии состава и наименования», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что утверждение нового госстандарта на методику выявления добавленных сахаров в меде усилило инструменты лабораторной проверки и затруднило работу производителям фальсификата.

Накануне «Руспродсоюз» предупредил россиян о возможном дефиците меда. Отмечалось, что в 2025 году в основных медоносных регионах России наблюдались погодные аномалии — засуха в одних районах и избыток осадков в других. Это может повлиять на объемы сбора продукта.

