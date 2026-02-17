Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

Большинство россиян (86%) никогда не становились жертвами хакерских атак на банки, следует из данных опроса ВТБ в рамках аналитического обзора «Безопасность в банке будущего».

Оставшиеся 14% респондентов заявили, что хотя бы раз сталкивались с последствиями хакерских атак на банки. Половина из них теряли деньги из-за инцидентов - либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. При этом 70% пострадавших смогли вернуть похищенные средства. Также опрос показал, что 64% не теряли деньги, когда злоумышленники пытались украсть средства обманным путем. Из них 44% респондентов самостоятельно распознавали мошенников и не попадались на их уловки, а 20% участников опроса спасли сотрудники банков.

Как рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, развитие технологий не только делает банковские услуги более удобными, но и приводят к новым вызовам в вопросах безопасности.

«И банкам, и клиентам следует быть готовыми к этим вызовам. Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем «ключа от одной двери» чревата утратой «ключей от всех дверей». Пользователям потребуется быть еще более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных», — сказал он.

Также в ходе опроса 20% респондентов заявили, что, по их мнению, невозможно закрыть все уязвимости в инфраструктуре банков.

По словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, злоумышленники могут пытаться оформить кредиты на крупные суммы при предоставлении недостоверных документов и информации о своих финансовых возможностях. Но Ревякин утверждает, что это единичные случаи.

«Бывают и более изощренные атаки. Например, хакеры используют вирусы-шифровальщики, с помощью которых стараются испортить инфраструктуру банков с целью вымогательства денежных средств. В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам», — сказал он.

Опрос проходил в декабре 2025 года. Всего в нем приняли участие 1500 россиян в возрасте 18-65 лет.