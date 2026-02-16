Размер шрифта
В Санкт-Петербурге восстановили здание бывшего Пробирного училища

Пробирное училище в Петербурге отреставрировали за два года
Пресс-служба «Киевская площадь»

В Санкт-Петербурге завершена реставрация здания бывшего Пробирного училища на Казанской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что объект культурного наследия десятилетиями находился в запустении.

В издании уточнили, что на месте исторического здания долгое время располагалось болото. При этом в конце 2000-х годов строение фактически разобрали, оставив лишь фасадную стену. Работы были остановлены, территория превратилась в заброшенный пустырь с мусором и стоячей водой, а проект надолго забыли.

Восстановление объекта было инициировано в 2024 году бизнесменом Годом Нисановым. Так, менее чем за два года здание было полностью реконструировано с сохранением исторической конфигурации.

Восстановленное здание передано лицею №211. Там теперь функционирует современный физкультурный комплекс.

Отмечается, что Год Нисанов также планирует построить в Петербурге церковь за собственные средства.
 
