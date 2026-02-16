Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

«Афиша Daily» отметила 10-летие вечеринкой «Любовь как вечный двигатель»

«Афиша Daily» собрала артистов, журналистов и читателей на свой юбилей
Пресс-служба компании «Афиша»

«Афиша Daily» отпраздновала 10-летие онлайн-издания в московском клубе «.оригинал». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Афиша».

Мероприятие под названием «Любовь как вечный двигатель» объединило редакцию, читателей, героев материалов и друзей проекта.

Гостей встречал фирменный бар, где редакторы готовили коктейли, а дресс-код «Верните мне мой 2016» задал ностальгический тон вечеру. Открыла мероприятие главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина, поблагодарившая гостей за поддержку. Также на сцену вышел гендиректор компании «Афиша» Евгений Сидоров, призвавший команду «никогда не останавливаться в развитии, сохранять актуальность, искренность, правильное бунтарство и живой интерес к работе».

Центральным событием вечера стал паблик-ток «Любовь как вечный двигатель музыкальной индустрии» с участием музыкального журналиста Николая Редькина, шеф-редактора «Афиши Daily» Леши Горбаша и артистов Basic Boy и Rozalia. Участники обсудили, как личные переживания становятся творчеством, как меняется восприятие музыки после расставаний или новых отношений, а также этичность использования личных историй в текстах.

«Главным критерием остается искренность чувств в текстах – именно она позволяет слушателю не просто услышать историю, а прожить ее вместе с артистом», — сошлись во мнении спикеры.

Кроме того, в зоне фан-дейтинга гости общались с редакцией и музыкантами в формате быстрых встреч, находя общие темы — от мемов до любимых баров. Также для желающих работал таролог, консультируя по вопросам любви и заботы о себе.

Музыкальная программа продолжалась всю ночь. В лайнапе выступили СТОУНД, J.Rouh, GERA AMEN, Бикей Декада, пазнякс (секретный гость из Беларуси) и другие. Редакторы «Афиши» совместно с диджеями играли сеты: Александра Садыкова-Левина — с LËKAJORDANN, Марина Земка — с Basic Boy, Шура Богачева — с Highself и Бикеем Декадой, Леша Горбаш и Аля Александрова — с Колей Редькиным и Антоном Савенко.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!