«Афиша Daily» отметила 10-летие вечеринкой «Любовь как вечный двигатель»

«Афиша Daily» отпраздновала 10-летие онлайн-издания в московском клубе «.оригинал». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Афиша».

Мероприятие под названием «Любовь как вечный двигатель» объединило редакцию, читателей, героев материалов и друзей проекта.

Гостей встречал фирменный бар, где редакторы готовили коктейли, а дресс-код «Верните мне мой 2016» задал ностальгический тон вечеру. Открыла мероприятие главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина, поблагодарившая гостей за поддержку. Также на сцену вышел гендиректор компании «Афиша» Евгений Сидоров, призвавший команду «никогда не останавливаться в развитии, сохранять актуальность, искренность, правильное бунтарство и живой интерес к работе».

Центральным событием вечера стал паблик-ток «Любовь как вечный двигатель музыкальной индустрии» с участием музыкального журналиста Николая Редькина, шеф-редактора «Афиши Daily» Леши Горбаша и артистов Basic Boy и Rozalia. Участники обсудили, как личные переживания становятся творчеством, как меняется восприятие музыки после расставаний или новых отношений, а также этичность использования личных историй в текстах.

«Главным критерием остается искренность чувств в текстах – именно она позволяет слушателю не просто услышать историю, а прожить ее вместе с артистом», — сошлись во мнении спикеры.

Кроме того, в зоне фан-дейтинга гости общались с редакцией и музыкантами в формате быстрых встреч, находя общие темы — от мемов до любимых баров. Также для желающих работал таролог, консультируя по вопросам любви и заботы о себе.

Музыкальная программа продолжалась всю ночь. В лайнапе выступили СТОУНД, J.Rouh, GERA AMEN, Бикей Декада, пазнякс (секретный гость из Беларуси) и другие. Редакторы «Афиши» совместно с диджеями играли сеты: Александра Садыкова-Левина — с LËKAJORDANN, Марина Земка — с Basic Boy, Шура Богачева — с Highself и Бикеем Декадой, Леша Горбаш и Аля Александрова — с Колей Редькиным и Антоном Савенко.