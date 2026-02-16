Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В России стартовал юбилейный сезон фестиваля маркетинговых услуг Perspectum Awards

В пятом сезоне Perspectum Awards определят победителей в 240 номинациях
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК)

Стартовал прием заявок на участие в пятом сезоне фестиваля маркетинговых услуг Perspectum Awards. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Заявки могут подать маркетинговые и рекламные агентства, медийные холдинги, сейлз-хаусы и инхаус-команды брендов. Для молодых специалистов, студентов и стартапов сохранен бесплатный конкурсный блок.

Уточняется, что фестиваль проводится при стратегическом партнерстве Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) и Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Стратегическим информационным партнером пятого сезона Perspectum Awards выступает медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что в пятом сезоне обновлены философия, структура номинаций и система оценивания фестиваля. В частности, расширен срок реализации проектов: к участию принимаются кейсы, реализованные за два года — в 2024 и 2025 годах.

По мнению организаторов, нововведение позволит агентствам и командам представить более полный срез своей работы.

Кроме того, работы теперь будут оцениваться в четырех ключевых сегментах, охватывающих весь спектр маркетинговых услуг: Trade Marketing / Retail, Consumer Promo / Activations, Event Marketing и Sport / Entertainment & Sponsorship Marketing. Четыре группы жюри распределены по этим сегментам.

«Также в этом году будет уделяться больше внимания новизне стратегий, креативных решений и реализации. Критерий новизны будет иметь собственный вес в оценке и является обязательным для заполнения в заявке», — сообщил креативный директор emg Антон Мельников.

В каждом блоке представлено около 60 номинаций по всем ключевым сегментам бизнеса: от индустрии красоты до туризма. Всего в фестивале будет свыше 240 номинаций.

«Миссия Perspectum Awards — стать точкой сборки индустрии и реальным драйвером ее развития: задавать тренды, объединять профессиональное сообщество и создавать будущее индустрии маркетинговых услуг», — отметила глава РАМУ и немедийных дивизионов группы АДВ Наталья Осипова.

Все отмеченные проекты учитываются при подсчете рейтингов АКАР.

Победа в Perspectum Awards приносит четыре рейтинговых балла в сегменте маркетинговые услуги, усиливая позиции агентств и команд на рынке.

Организаторы ожидают высокий интерес со стороны рынка и значительный рост числа заявок как от лидеров индустрии, так и от новых команд.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!