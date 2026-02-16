В России стартовал юбилейный сезон фестиваля маркетинговых услуг Perspectum Awards

В пятом сезоне Perspectum Awards определят победителей в 240 номинациях

Стартовал прием заявок на участие в пятом сезоне фестиваля маркетинговых услуг Perspectum Awards. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Заявки могут подать маркетинговые и рекламные агентства, медийные холдинги, сейлз-хаусы и инхаус-команды брендов. Для молодых специалистов, студентов и стартапов сохранен бесплатный конкурсный блок.

Уточняется, что фестиваль проводится при стратегическом партнерстве Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) и Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Стратегическим информационным партнером пятого сезона Perspectum Awards выступает медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что в пятом сезоне обновлены философия, структура номинаций и система оценивания фестиваля. В частности, расширен срок реализации проектов: к участию принимаются кейсы, реализованные за два года — в 2024 и 2025 годах.

По мнению организаторов, нововведение позволит агентствам и командам представить более полный срез своей работы.

Кроме того, работы теперь будут оцениваться в четырех ключевых сегментах, охватывающих весь спектр маркетинговых услуг: Trade Marketing / Retail, Consumer Promo / Activations, Event Marketing и Sport / Entertainment & Sponsorship Marketing. Четыре группы жюри распределены по этим сегментам.

«Также в этом году будет уделяться больше внимания новизне стратегий, креативных решений и реализации. Критерий новизны будет иметь собственный вес в оценке и является обязательным для заполнения в заявке», — сообщил креативный директор emg Антон Мельников.

В каждом блоке представлено около 60 номинаций по всем ключевым сегментам бизнеса: от индустрии красоты до туризма. Всего в фестивале будет свыше 240 номинаций.

«Миссия Perspectum Awards — стать точкой сборки индустрии и реальным драйвером ее развития: задавать тренды, объединять профессиональное сообщество и создавать будущее индустрии маркетинговых услуг», — отметила глава РАМУ и немедийных дивизионов группы АДВ Наталья Осипова.

Все отмеченные проекты учитываются при подсчете рейтингов АКАР.

Победа в Perspectum Awards приносит четыре рейтинговых балла в сегменте маркетинговые услуги, усиливая позиции агентств и команд на рынке.

Организаторы ожидают высокий интерес со стороны рынка и значительный рост числа заявок как от лидеров индустрии, так и от новых команд.