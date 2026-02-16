Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Орле запустили новую станцию водоподготовки на Наугорском водозаборе

Станция водоподготовки в Орле обеспечит чистой водой более 4,5 тыс. жителей
Shutterstock

В Орле ввели в эксплуатацию новую станция водоподготовки на Наугорском водозаборном узле. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Строительство выполнено в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Производительность объекта составляет 1577,8 кубометров воды в сутки.
 
«Объект призван кардинально улучшить качество воды для более чем 4,5 тыс. жителей Советского района, а также создать комплексную систему обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития критической инфраструктуры, повышающую надежность жизнеобеспечения всего города», — говорится в сообщении.
 
Отмечается, что на новой станции внедрена современная система многоступенчатой очистки и обеззараживания, которая контролирует риски образования побочных продуктов дезинфекции. Также применяются передовые технологии предподготовки и фильтрации воды.

Как уточнили в Минстрое, в состав новых технологических мощностей входят насосная станция производительностью 65,74 м3/час и канализационная насосная станция мощностью 6 м3/час.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!