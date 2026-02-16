В Орле запустили новую станцию водоподготовки на Наугорском водозаборе

В Орле ввели в эксплуатацию новую станция водоподготовки на Наугорском водозаборном узле. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Строительство выполнено в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Производительность объекта составляет 1577,8 кубометров воды в сутки.



«Объект призван кардинально улучшить качество воды для более чем 4,5 тыс. жителей Советского района, а также создать комплексную систему обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития критической инфраструктуры, повышающую надежность жизнеобеспечения всего города», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на новой станции внедрена современная система многоступенчатой очистки и обеззараживания, которая контролирует риски образования побочных продуктов дезинфекции. Также применяются передовые технологии предподготовки и фильтрации воды.

Как уточнили в Минстрое, в состав новых технологических мощностей входят насосная станция производительностью 65,74 м3/час и канализационная насосная станция мощностью 6 м3/час.