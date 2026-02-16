Размер шрифта
Российские нефтяники померялись силами в лыжной гонке в костюмах с национальным колоритом

В Тюмени прошел корпоративный лыжный забег «Лыжня Роснефти»
Пресс-служба «Роснефти»

В Тюмени состоялась корпоративная лыжная гонка «Лыжня Роснефти». В спортивном мероприятии приняли участие более 370 сотрудников предприятий «Роснефти» и членов их семей, а также учащиеся «Роснефть-классов», сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что соревнования проводились на дистанциях три, пять и 10 км в различных возрастных категориях. Для детей были подготовлены трассы на 500 м и 1 км, а также культурно-развлекательная программа.

Все трассы, как подчеркнули в компании, оснащены современными старт-комплексами, системами снегообразования и освещения с учетом всех требований к проведению гонок межрегионального уровня.

Результаты забегов оценивала команда профессиональных судей.

Отмечается, что в рамках инициативы «Национальный колорит в Год единства народов России» участники гонки творчески дополнили свои спортивные костюмы элементами национальной одежды.

Призерами по итогам гонки стали 101 участник.

В компании добавили, что гонка «Лыжня Роснефти» проводится пятый год подряд. Этой зимой состязания уже прошли в Красноярске и Уфе. Завершится спортивный сезон в Нефтеюганске.
 
