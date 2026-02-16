Размер шрифта
Общество

Пользователям Wildberries стала доступна опция онлайн-бронирования квартир в новостройках

Сервис Wildberries для бронирования квартир заработал в 15 городах России
Кирилл Каллиников/РИА Новости

На Wildberries в тестовом режиме запущена функция онлайн-бронирования квартир. Опция доступна для объектов недвижимости от застройщиков ГК «Точно» и «Неометрия» в разделе «WB Новостройки», сообщила пресс-служба РВБ.

Уточняется, что новым функционалом пользователи могут воспользоваться для бронирования недвижимости в новостройках в 15 крупных городах России. Для этого им необходимо заполнить форму для брони и оплатить услугу.

Далее заявка будет направлена партнеру — платформе Сделка.рф, именно он осуществляет бронирование лота у застройщика.

Одобрение заявки занимает до 24 часов, в случае положительного решения пользователь получит соответствующее уведомление.

Система автоматически зафиксирует выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней. В течение этого времени покупатель может подготовить документацию или оформить ипотеку.

В РВБ подчеркнули, что компания не стремится заменить профессиональные сервисы недвижимости — опция запущена для создания дополнительных возможностей для потребителей и девелоперов.

«Благодаря нашему сервису квартира бронируется быстро и в любое время суток. Девелоперам интеграция такого функционала даст увеличение конверсии, которая у «горячей» брони в разы выше», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Недвижимость» компании РВБ Денис Петрушевский.

В дальнейшем функционал планируется распространить на всех партнеров площадки, а также расширить его географию.
 
