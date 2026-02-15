Размер шрифта
Активисты «Единой России» отдали дань памяти воинам-афганцам

В Москве почтили память воинов-интернационалистов
Единая Россия

В годовщину вывода советских войск из Афганистана «Единая Россия» почтила память воинов-интернационалистов. Активисты партии, члены «Молодой гвардии Единой России», «Волонтерской роты» и «Боевого братства», а также ветераны локальных конфликтов и спецоперации возложили цветы к памятнику «Воинам-интернационалистам» на Поклонной горе, сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что в церемонии приняли участие свыше 300 человек.

В «Молодой гвардии» подчеркнули, что годовщина вывода советских войск из Афганистана напоминает о мужестве, боевом братстве и людях, которые несли службу вдали от Родины в непростых условиях с честью.

«Советские воины воевали не за медали, а за интересы Родины. И советский воин, и российский воин никогда не начинал войны первой, но всегда завершал ее с честью и достоинством. Так было в Афганистане, так будет и на Донбассе», — отметил глава Центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин.

Он добавил, что подвиги воинов-интернационалистов и ветеранов-афганцев являются частью общей истории России и Великой Победы.
 
