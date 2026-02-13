Размер шрифта
Первый отечественный тирзепатид стал доступнее для пациентов

Производитель снизил стоимость препарата «Тирзетта» на 2 тыс. рублей
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российская инновационная биофармацевтическая компания «Промомед» предоставила пациентам возможность приобрести препарат «Тирзетта» (действующее вещество — тирзепатид) в дозировке 2,5 мг с выгодой 2 тыс. рублей. Специальные условия распространяются на стартовую дозировку, применяемую в начале терапии, уточнили в компании.

Отмечается, что решение направлено на повышение доступности современной терапии для пациентов.

Как рассказали в компании, возможность приобрести «Тирзетту» 2,5 мг на специальных условиях реализована благодаря масштабированию производства, оптимизации операционных процессов и реализации концепции полного цикла. При этом линейка дозировок сохраняется.

Руководитель направления «Эндокринология» группы «Промомед» Людмила Ковальчук отметила, что компания последовательно реализует стратегию расширения доступа к современной терапии в области эндокринологии, лечения избыточного веса и ожирения.

«Снижение розничной цены на «Тирзетту» в дозировке 2,5 мг — важный шаг, который позволяет сделать старт терапии более доступным для пациентов. Мы продолжаем инвестировать в развитие производственных мощностей и внедрение передовых технологий, обеспечивая устойчивое присутствие отечественных инновационных препаратов на рынке», — подчеркнула Ковальчук.

Отмечается, что «Тирзетта» — первый отечественный тирзепатид, производимый из российской субстанции собственного производства «Промомед». Препарат выпускается на собственных мощностях компании — от субстанции до готовой лекарственной формы.

Каждая упаковка содержит четыре одноразовые шприц-ручки и рассчитана на месячный курс применения.

Препарат доступен в аптечных сетях и на аптечных онлайн-ресурсах по всей стране.
 
