Общество

«Единая Россия» и «Наша правда» передали автомобиль разведчикам на Херсонском направлении

«Единая Россия» и фонд «Наша правда» обеспечили прифронтовые округа генераторами
«Единая Россия»

«Единая Россия» и фонд «Наша правда» передали военнослужащим на Херсонском направлении автомобиль отечественного производства для выполнения специальных задач. Об этом сообщается на сайте партии.

Автомобиль передали секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Встреча с бойцами и командиром отряда Минобороны России прошла в штабе общественной поддержки в Геническе.

На встрече Якушев поблагодарил военных за защиту Родины и пожелал скорейшей победы.

«Огромное спасибо за то, что вы делаете. Всем миром, всем, чем можем, приближаем нашу победу», — сказал он.

В рамках форума местных отделений «Единой России» также были переданы бензиновые генераторы секретарям прифронтовых Алешкинского, Голопристанского, Скадовского и Великолепетихского округов Херсонской области. Оборудование предназначено для организации штабов помощи и развёртывания пунктов обогрева на базе местных отделений партии.

«Если будут еще какие-то потребности, мы, естественно, всем вас обеспечим», — сказал секретарь генсовета «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» и «Наша правда» создали Центр беспилотных систем и технологий, который объединил более 350 организаций разработчиков и производителей изделий для нужд Вооруженных сил РФ.
 
