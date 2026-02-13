Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам рассказали об интересных выставках в ближайшие выходные

Москвичам посоветовали успеть посетить завершающие работу выставки
АГН Москва

В столичных музеях завершают работу десятки выставок, посвященных народному искусству, истории, современной графике и анимации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Большинство из выставок закроются в середине февраля. Так, до 15 февраля в музее-заповеднике «Царицыно» можно увидеть выставку «Жостово. Вызывающе красиво», приуроченную к 200-летию этого промысла. В экспозиции более 300 предметов: от редких изделий XIX века до авангардных работ 1920–30-х годов и современных дизайнерских коллекций. Представлены работы главного художника Жостовской фабрики Михаила Лебедева и еще двадцати мастеров.

В музее Николая Островского до 22 февраля доступна персональная выставка Татьяны Ян «Москва-Рим. Между временем и садом». Художница сопоставляет пейзажи Москвы конца XX века и Рима начала XXI, используя рисунки, офорты, арт-фотографии и живопись.

В Дворце царя Алексея Михайловича до 15 февраля представлена выставка «Тайна идущего времени» с более чем 800 экспонатами — от песочных часов XVII века до механизмов, посвященных космонавтам и Победе.

Государственный музей А. С. Пушкина до 15 февраля показывает «Мир графики Евгения Лансере» — более 100 книг, эскизов, литографий и иллюстраций мастера, работавшего для «Золотого руна» и «Мира искусства».

В усадьбе Кусково до 22 февраля проходит ретроспектива петербургской династии художников по стеклу — Ивановых и Столяровой.

Музей Булгакова до 15 февраля представляет выставку «История кукольной мультипликации», посвященную фильму «Булгаковъ». Здесь — куклы, макеты интерьеров, машинопись «Мастера и Маргариты» с пометками Елены Сергеевны и личные вещи писателя.

Дарвиновский музей до 15 февраля знакомит с «Птицами-рыболовами» — от пеликанов до китоглава, а также с орнитологическими изданиями XIX века и интерактивными играми.

В Музее обороны Москвы до 1 марта работает выставка «В окопах и на сцене» об артистах-фронтовиках, включая личные вещи Юрия Никулина, а до 26 февраля — «Победный 45-й» с полотнами художников-фронтовиков студии Грекова.

Московский музей современного искусства до 15 февраля демонстрирует проекты молодых авторов — Ирины Иванниковой-Давыдовой и Василия Кононова-Гредина, а также ретроспективу Ростана Тавасиева с его знаменитыми «бегемотописями» и космическими сериями.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!