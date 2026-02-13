Москвичам рассказали об интересных выставках в ближайшие выходные

В столичных музеях завершают работу десятки выставок, посвященных народному искусству, истории, современной графике и анимации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Большинство из выставок закроются в середине февраля. Так, до 15 февраля в музее-заповеднике «Царицыно» можно увидеть выставку «Жостово. Вызывающе красиво», приуроченную к 200-летию этого промысла. В экспозиции более 300 предметов: от редких изделий XIX века до авангардных работ 1920–30-х годов и современных дизайнерских коллекций. Представлены работы главного художника Жостовской фабрики Михаила Лебедева и еще двадцати мастеров.

В музее Николая Островского до 22 февраля доступна персональная выставка Татьяны Ян «Москва-Рим. Между временем и садом». Художница сопоставляет пейзажи Москвы конца XX века и Рима начала XXI, используя рисунки, офорты, арт-фотографии и живопись.

В Дворце царя Алексея Михайловича до 15 февраля представлена выставка «Тайна идущего времени» с более чем 800 экспонатами — от песочных часов XVII века до механизмов, посвященных космонавтам и Победе.

Государственный музей А. С. Пушкина до 15 февраля показывает «Мир графики Евгения Лансере» — более 100 книг, эскизов, литографий и иллюстраций мастера, работавшего для «Золотого руна» и «Мира искусства».

В усадьбе Кусково до 22 февраля проходит ретроспектива петербургской династии художников по стеклу — Ивановых и Столяровой.

Музей Булгакова до 15 февраля представляет выставку «История кукольной мультипликации», посвященную фильму «Булгаковъ». Здесь — куклы, макеты интерьеров, машинопись «Мастера и Маргариты» с пометками Елены Сергеевны и личные вещи писателя.

Дарвиновский музей до 15 февраля знакомит с «Птицами-рыболовами» — от пеликанов до китоглава, а также с орнитологическими изданиями XIX века и интерактивными играми.

В Музее обороны Москвы до 1 марта работает выставка «В окопах и на сцене» об артистах-фронтовиках, включая личные вещи Юрия Никулина, а до 26 февраля — «Победный 45-й» с полотнами художников-фронтовиков студии Грекова.

Московский музей современного искусства до 15 февраля демонстрирует проекты молодых авторов — Ирины Иванниковой-Давыдовой и Василия Кононова-Гредина, а также ретроспективу Ростана Тавасиева с его знаменитыми «бегемотописями» и космическими сериями.