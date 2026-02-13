Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Топ-менеджер Сбера включен Генассамблеей ООН в международную группу по ИИ

Генсек ООН Гутерриш объявил состав международной научной группы по ИИ
Анастасия Березина/РИА Новости

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о составе новой независимой международной научной группы по искусственному интеллекту (ИИ), в него вошли 40 человек, включая представителя России. Им стал глава центра человекоцентричного искусственного интеллекта Сбербанка (MOEX: SBER) Андрей Незнамов, возглавляющий Российскую национальную комиссию по этике в области ИИ, следует из сообщения на сайте Генассамблеи ООН со ссылкой на заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

По его словам, группа обеспечит независимые и объективные оценки возможностей, рисков и влияния искусственного интеллекта, в том числе для нового глобального диалога по управлению ИИ.

Эксперты приступят к работе сразу после назначения Генассамблеей.

Уточняется, что отбор претендентов группы проводился на конкурсной основе. На него поступили 2,6 тыс. заявок из более чем 140 государств.

Независимую оценку заявок выполняли Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО и Управление ООН по цифровым и новым технологиям.

В итоговый список включены специалисты в области машинного обучения, кибербезопасности, здравоохранения, прав человека, детского развития и управления данными.

США и Китай в новой независимой международной научной группе по искусственному интеллекту представляют по два человека, другие государства — по одному.

Срок полномочий членов группы составляет три года.

Отмечается, что обязанности члены группы будут исполнять как частные лица.

Первый доклад, согласно планам, группа подготовит к назначенному на июль международному форуму, на котором будут обсуждаться будущие правила и стандарты в сфере ИИ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!