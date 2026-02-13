Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о составе новой независимой международной научной группы по искусственному интеллекту (ИИ), в него вошли 40 человек, включая представителя России. Им стал глава центра человекоцентричного искусственного интеллекта Сбербанка (MOEX: SBER) Андрей Незнамов, возглавляющий Российскую национальную комиссию по этике в области ИИ, следует из сообщения на сайте Генассамблеи ООН со ссылкой на заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

По его словам, группа обеспечит независимые и объективные оценки возможностей, рисков и влияния искусственного интеллекта, в том числе для нового глобального диалога по управлению ИИ.

Эксперты приступят к работе сразу после назначения Генассамблеей.

Уточняется, что отбор претендентов группы проводился на конкурсной основе. На него поступили 2,6 тыс. заявок из более чем 140 государств.

Независимую оценку заявок выполняли Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО и Управление ООН по цифровым и новым технологиям.

В итоговый список включены специалисты в области машинного обучения, кибербезопасности, здравоохранения, прав человека, детского развития и управления данными.

США и Китай в новой независимой международной научной группе по искусственному интеллекту представляют по два человека, другие государства — по одному.

Срок полномочий членов группы составляет три года.

Отмечается, что обязанности члены группы будут исполнять как частные лица.

Первый доклад, согласно планам, группа подготовит к назначенному на июль международному форуму, на котором будут обсуждаться будущие правила и стандарты в сфере ИИ.