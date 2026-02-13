Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Wildberries & Russ запустила второй сезон программы амбассадоров для студентов

Студенты пройдут обучение и реализуют проекты под руководством экспертов РВБ
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) объявила о старте набора во второй сезон программы амбассадоров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Программа рассчитана на студентов и аспирантов российских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет. После отбора и обучения участники будут помогать в организации студенческих мероприятий, создавать контент, участвовать в исследованиях и рассказывать о карьерных возможностях в РВБ. За пять месяцев амбассадоры пройдут просветительский курс, включатся в проектную и продуктовую деятельность компании и смогут реализовать собственные инициативы с использованием ее инструментов и экспертизы.

«В прошлом году мы впервые запустили и реализовали программу амбассадоров и получили больше тысячи заявок из 16 регионов. По итогам отбора в программу вошли 53 студента из разных вузов страны — от Владивостока до Калининграда», — рассказал директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Он отметил, что участники получили практический опыт работы в крупной международной компании.

«Программа амбассадоров — это карьерный лифт для активных и талантливых студентов, которые готовы развиваться профессионально уже сейчас. Амбассадоры РВБ становятся проводниками в мир бизнеса и IT-сообщества для других студентов. За эти пять месяцев они смогут не только закрепить теоретические знания на практике, но и выйти на рынок труда с опытом работы в крупной инновационной компании», — добавил Коваль.

Обучение включает лекции и мастер-классы по бизнес-коммуникациям, личному бренду, event-менеджменту и эмоциональному интеллекту. Наставничество осуществляют специалисты РВБ из направлений IT, маркетинга и инноваций.

Набор на программу открыт до 27 февраля на сайте проекта.

Напомним, образовательное направление в РВБ было запущено год назад. Пилотным проектом стал «Клуб инициативной молодежи» (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых учееных и студентов. Сегодня компания сотрудничает более чем с 60 вузами, колледжами и школами, реализует 12 совместных обучающих программ, проводит три школьные олимпиады, хакатоны, карьерные мероприятия, стажировки и онлайн-практику для студентов.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!