Wildberries & Russ запустила второй сезон программы амбассадоров для студентов

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) объявила о старте набора во второй сезон программы амбассадоров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Программа рассчитана на студентов и аспирантов российских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет. После отбора и обучения участники будут помогать в организации студенческих мероприятий, создавать контент, участвовать в исследованиях и рассказывать о карьерных возможностях в РВБ. За пять месяцев амбассадоры пройдут просветительский курс, включатся в проектную и продуктовую деятельность компании и смогут реализовать собственные инициативы с использованием ее инструментов и экспертизы.

«В прошлом году мы впервые запустили и реализовали программу амбассадоров и получили больше тысячи заявок из 16 регионов. По итогам отбора в программу вошли 53 студента из разных вузов страны — от Владивостока до Калининграда», — рассказал директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Он отметил, что участники получили практический опыт работы в крупной международной компании.

«Программа амбассадоров — это карьерный лифт для активных и талантливых студентов, которые готовы развиваться профессионально уже сейчас. Амбассадоры РВБ становятся проводниками в мир бизнеса и IT-сообщества для других студентов. За эти пять месяцев они смогут не только закрепить теоретические знания на практике, но и выйти на рынок труда с опытом работы в крупной инновационной компании», — добавил Коваль.

Обучение включает лекции и мастер-классы по бизнес-коммуникациям, личному бренду, event-менеджменту и эмоциональному интеллекту. Наставничество осуществляют специалисты РВБ из направлений IT, маркетинга и инноваций.

Набор на программу открыт до 27 февраля на сайте проекта.

Напомним, образовательное направление в РВБ было запущено год назад. Пилотным проектом стал «Клуб инициативной молодежи» (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых учееных и студентов. Сегодня компания сотрудничает более чем с 60 вузами, колледжами и школами, реализует 12 совместных обучающих программ, проводит три школьные олимпиады, хакатоны, карьерные мероприятия, стажировки и онлайн-практику для студентов.