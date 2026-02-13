Россияне ответили, что будут дарить партнерам на 14 февраля

Большинство россиян планируют подарить партнерам на День всех влюбленных полезные презенты. Это следует из исследования сети магазинов Fix Price и РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Такой ответ дали 37% опрошенных. При этом 30% россиян выбирают совместный поход в ресторан, кино или на концерт, 27% – конфеты и валентинки. Каждый четвертый планирует дарить предметы интерьера, посуду или мягкие игрушки.

«Отдельный тренд – подарки своими руками. Их планируют дарить 11% опрошенных, причем женщины проявляют творческий подход в три раза чаще мужчин (16% против 5%)», – говорится в исследовании.

Согласно опросу, 38% не ждут подарка в этот, так как не считают этот день праздником. Для 29% важнее знак внимания, чем серьезный подарок.

Исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина россиян (46%) хотя бы раз в год устраивают домашний романтический ужин. Чаще всего поводом становятся праздники, посвященные семье и любви, а также личные значимые даты. Впрочем, многие не ждут особого случая: 22% опрошенных накрывают стол для двоих ежемесячно, а 18% — каждую неделю.

Ранее флорист назвала главные ошибки мужчин при выборе цветов к 14 Февраля.