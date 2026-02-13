Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне ответили, что будут дарить партнерам на 14 февраля

«Москва 24»: россияне будут дарить полезные подарки на 14 февраля
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян планируют подарить партнерам на День всех влюбленных полезные презенты. Это следует из исследования сети магазинов Fix Price и РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Такой ответ дали 37% опрошенных. При этом 30% россиян выбирают совместный поход в ресторан, кино или на концерт, 27% – конфеты и валентинки. Каждый четвертый планирует дарить предметы интерьера, посуду или мягкие игрушки.

«Отдельный тренд – подарки своими руками. Их планируют дарить 11% опрошенных, причем женщины проявляют творческий подход в три раза чаще мужчин (16% против 5%)», – говорится в исследовании.

Согласно опросу, 38% не ждут подарка в этот, так как не считают этот день праздником. Для 29% важнее знак внимания, чем серьезный подарок.

Исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина россиян (46%) хотя бы раз в год устраивают домашний романтический ужин. Чаще всего поводом становятся праздники, посвященные семье и любви, а также личные значимые даты. Впрочем, многие не ждут особого случая: 22% опрошенных накрывают стол для двоих ежемесячно, а 18% — каждую неделю.

Ранее флорист назвала главные ошибки мужчин при выборе цветов к 14 Февраля.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!